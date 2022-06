FIFA 22: St. Juste na equipa de Messi, Hazard e Son

Jeremiah St. Juste, reforço do Sporting, integra uma equipa de estrelas no FIFA 22. Os denominados 'ShapeShifters' são craques do futebol mundial que 'mudam de forma' - posição e outras características. No caso de St. Juste, passou de central destro a extremo direito canhoto.

Aubameyang, Spinazzola, Alphonso Davies, Atal, Mukiele, Kalulu, Bellerín, Son, Hazard e Messi são os restantes jogadores da formação.