FIFA 23: 19 mil jogadores, 700 equipas, 100 estádios e 30 ligas

A Electronic Arts anunciou uma série de novas parcerias duradouras e mais integrações no jogo, que chegam ao EA SPORTS™ FIFA 23 e dirigem-se ao EA SPORTS FC, onde os adeptos de todo o mundo podem jogar com mais de 19.000 jogadores, 700 equipas, 100 estádios e 30 ligas. A EA SPORTS sempre liderou com uma autenticidade inigualável e cimentada o seu compromisso com os adeptos, proporcionando a experiência mais realista do "Jogo Mundial", com ainda mais ligas, clubes, atletas e estádios dos mais reconhecidos do mundo.

Recentemente, a EA SPORTS anunciou um acordo inovador com LaLiga, que incluirá "naming rights" para todas as competições da LaLiga, um rebrand completo da LaLiga em parceria com a EA SPORTS, novas integrações no jogo, destaques da transmissão televisiva e compromissos conjuntos de apoio a iniciativas estruturais. Com a chegada da Serie BKT e renovações com a Major League Soccer, Liga Profesional de Fútbol de Argentina e Saudi Pro League, a EA SPORTS continua a representar os adeptos a nível global, permitindo-lhes jogar com as ligas, clubes e jogadores pelos quais são mais apaixonados.

Novas parcerias de clubes incluem Celtic Football Club, Rangers F.C., e Mamelodi Sundowns Football Club, além de uma parceria alargada com o Tottenham Hotspur Football Club e um acordo de vários anos com o clube italiano Juventus que integra o estádio do clube, juntamente com emblema oficial do clube, equipamentos e jogadores, ao mesmo tempo que revela os futebolistas Claudio Marchisio como um herói do FIFA Ultimate Team™ e Dušan Vlahovic como embaixador do EA SPORTS FIFA 23.

Além disso, jogando em alguns dos estádios mais emblemáticos do mundo, incluindo La Bombonera do Boca Juniors, O Sc Freiburg's Europa-Park Stadion, o Estádio LA FC’s Banc of California, o Estádio Allianz da Juventus, o Estádio El Sadar da CA Osasuna, o Estádio Zorilla do Real Valladolid CF, o Philips Sport Vereniging Eindhoven's Philips Stadion e o Manchester City Womens's Academy Stadium, os jogadores poderão experimentar todas as novas atmosferas do dia de jogo.

A EA SPORTS também continuará a patrocinar os Match Officials da Premier League, Emirates FA Cup e toda a Liga Inglesa de Futebol através da sua parceria com a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), patrocinará pela primeira vez Match Officials na Barclays Women's Super League, Barclays Women's Championship, FA Women's Continental Tyres League Cup e a Vitality Women's FA Cup.

EA SPORTS FIFA 23 é o único lugar onde os adeptos podem jogar no maior palco do mundo, tanto nos campeonatos FIFA World Cup™ masculino como feminino, bem como na icónica UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, tudo num só jogo.

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e pela EA Roménia e estará disponível em todo o mundo na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One a 30 de setembro. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.