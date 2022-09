FIFA 23 a chegar pé ante pé: Mas no Spotify já se faz barulho há muito...

O lançamento de um novo FIFA significa, invariavelmente, que vem aí boa música. Este ano a banda sonora é de qualidade e já está disponível no Spotify, que se juntou à EA Sports para fazer magia. E os temas em baixo são os que fazem mais furor junto da comunidade portuguesa...

"Ojitos Lindos" de Bad Bunny e Bomba Estéreo

"Obsessed With You" de Central Cee

"SAOKO" de ROSALÍA

"Nail Tech" de Jack Harlow

"Finesse" de BNXN fka Buju, Pheelz

"Waterfall" de Disclosure, RAYE

"Fils de joie" de Stromae

"Ahora y Siempre" de Linton, Quevedo

"Spitting Off the Edge of the World" de Perfume Genius, Yeah Yeah Yeahs

"Voodoo" de Badshah, J Balvin, Tainy

"Forever & more" de ROLE MODEL

"You’ve Done Enough" de DRAMA, Gorgon City

"Madan (King)" de Bakermat

"Kuzola" de Pongo

"Walking on Water" de The Knocks, Totally Enormous Extinct Dinosaurs