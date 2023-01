FIFA 23: EA Sports divulga lista de nomeados para a Equipa do Ano

A EA SPORTS™ divulgou a lista oficial de nomeados para a cobiçada Equipa do Ano (TOTY). A shortlist inclui os melhores jogadores de todo o mundo, com os fãs a darem a sua opinião sobre quem merece um lugar na prestigiada TOTY XI.

A shortlist inclui uma variedade de jogadores do mundo do futebol, incluindo nomes conhecidos como os vencedores do Ballon D’or Luka Modric, Karim Benzema e Lionel Messi, conta ainda com jovens estrelas como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Aurelien Tchouameni. Os jogadores que surgiram como estrelas do seu país no Mundial de 2022 também encontraram o seu caminho na lista de nomeados para a TOTY, incluindo o guarda-redes marroquino Yassine Bounou e o médio defensivo Sofyan Amrabat.

A votação começa amanhã 10 de Janeiro às 16h00 e encerra terça-feira dia 17 de Janeiro às 3h59, por isso aproveita para avaliares quem consideras que é digno de fazer parte da equipa final da TOTY, que será revelada a 19 de Janeiro.

Lista completa de nomeados para a TOTY:

? Guarda redes

? Thibaut Courtois

? Gregor Kobel

? Mike Maignan

? Alisson

? Ederson

? Wojciech Szczesny

? Kevin Trapp

? Yassine Bounou

? Hugo Lloris

? Emilino Martínez

? Defesa

? Marcos Acuña

? Marquinhos

? Cristiano Biraghi

? João Cancelo

? Jonathan Clauss

? Thiago Silva

? Alphonso Davies

? Jeremie Frimpong

? Éder Militão

? Rúben Dias

? Grimaldo

? Achraf Hakimi

? Theo Hernández

? Reece James

? Kalidou Koulibaly

? Nicolás Otamendi

? Gleison Bremer

? Niklas Süle

? Fikayo Tomori

? Kieran Trippier

? Virgil van Dijk

? Joško Gvardiol

? Jules Koundé

? Cristian Romero

? Dayot Upamecano

? Médio

? Nicolò Barella

? Jude Bellingham

? Steven Berghuis

? Marcelo Brozovic

? Bernardo Silva

? Kevin De Bruyne

? Moussa Diaby

? Nabil Fekir

? Seko Fofana

? Pedri

? Vincenzo Grifo

? Rodri

? Daichi Kamada

? Joshua Kimmich

? Filip Kostic

? Toni Kroos

? Merino

? Sergej Milinkovic-Savic

? Luka Modric

? Martin Ødegaard

? Parejo

? Lorenzo Pellegrini

? Declan Rice

? Bukayo Saka

? Aurélien Tchouaméni

? Sandro Tonali

? Federico Valverde

? Casemiro

? Sofyan Amrabat

? Bruno Fernandes

? Ritsu Doan

? Enzo Fernández

? Ivan Perišic

? Adrian Rabiot

? Avançado

? Iago Aspas

? Wissam Ben Yedder

? Karim Benzema

? Rafael Leão

? Neymar Jr.

? Vinicius Jr.

? Ousmane Dembélé

? João Félix

? Gabriel Jesus

? Phil Foden

? Cody Gakpo

? Erling Haaland

? Borja Iglesias

? Ciro Immobile

? Harry Kane

? Randal Kolo Muani

? Dejan Kulusevski

? Robert Lewandowski

? Sadio Mané

? Lautaro Martínez

? Kylian Mbappé

? Lionel Messi

? Christopher Nkunku

? Darwin Núñez

? Victor Osimhen

? Mohammed Salah

? Heung Min Son

? Martin Terrier

? Dušan Vlahovic

? Olivier Giroud

? Antoine Griezmann