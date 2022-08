FIFA 23: EA Sports junta-se à Marvel no Ultimate Team

A Electronic Arts Inc. e a Marvel Entertainment anunciaram uma colaboração para trazer um novo elenco de HERÓIS de FIFA Ultimate Team™ (FUT) ao relvado do EA SPORTS™ FIFA 23, renovados e inspirados pela Marvel Comics. Esta colaboração entre duas das maiores marcas de entretenimento do mundo trará alguns dos favoritos dos fãs ao jogo e celebrará o estatuto de herói de culto incontestável, ao lado dos artistas incríveis da Marvel. Reconhecendo as suas memoráveis carreiras nos clubes e país, cada FIFA World Cup™ FUT Hero receberá um item FUT ilustrado especial no lançamento do modo de jogo do Campeonato do Mundo, com versões base de FUT Heroes disponíveis no lançamento de FIFA 23.

A colaboração incluirá outros itens de vaidade relacionados com os heróis favoritos dos fãs sendo imortalizados como Heróis inspirados pela Marvel, incluindo tifos, kits, bolas e muito mais*. Os fãs também vão poder deitar as mãos a uma banda desenhada online Marvel Heroes que será lançada mais tarde juntamente com biografias escritas pela Marvel, com quantidades físicas limitadas a serem disponibilizadas mais tarde. Mais informações sobre os itens de vaidade no jogo e a disponibilidade de banda desenhada serão disponibilizadas mais perto do período das férias.

Os jogadores que reservarem o EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition até 21 de agosto também receberão um item FIFA World Cup™ Hero juntamente com uma série de outros benefícios no jogo.