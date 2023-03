FIFA 23: EA Sports na luta contra o racismo e a descriminação dentro e fora do futebol

A EA SPORTS colaborou com vários parceiros das ligas de futebol para lançar uma linha de kits no jogo com mensagens poderosas sobre a erradicação do racismo e da discriminação no futebol, dentro e fora do campo. Os kits exclusivos estarão disponíveis com o completar de objetivos simples no EA SPORTS FIFA 23*, dando aos fãs a oportunidade de divulgar essas mensagens importantes.

"A EA SPORTS está comprometida em combater a toxicidade não apenas nos nossos videojogos, mas também dentro de campo e mais além", disse Andrea Hopelain, vice-presidente senior da marca da EA SPORTS. "Estamos ao lado dos nossos parceiros, as ligas de futebol e pretendemos usar a nossa plataforma para divulgar a mensagem antirracismo através dos videojogos. Jogadores por todo o mundo podem agora aceder aos mais recentes kits personalizados no jogo e mostrar o seu apoio a esta importante causa."

As campanhas dos parceiros, as ligas de futebol e da EA SPORTS incluem:

Premier League - "There’s no room for racism" - O Plano de Ação No Room For Racism reúne o amplo trabalho que a Premier League empreende para combater a discriminação. A Premier League também trabalhou com o designer Kingsley Nebechi e a Nike, cocriando um kit e stadium vanity que exibe a mensagem 'NRFR'. O kit inspira-se em obras de arte tribais, relacionadas com etnias de todo o mundo.

Bundesliga - "STOP RACISM" - A Bundesliga trabalha lado a lado com os seus clubes para "STOP RACISM" – uma campanha que é apoiada pelos clubes e parceiros da Bundesliga e da Bundesliga 2 ao longo do ano. Em colaboração com a marca independente de streetwear Beautiful Struggles, a DFL também criou o kit 'STOP RACISM'; uma camisa roxa com uma mensagem forte, concebida para refletir a campanha da Semana Internacional contra o Racismo da Fundação Alemã.

LaLiga Santander - "UNITY" – A Primeira divisão espanhola LaLiga Santander trabalhou com o coletivo artístico internacionalmente premiado BOA Mistura para criar sua campanha 'UNITY'. A campanha procura sensibilizar para a importância de erradicar o racismo em todas as áreas da sociedade, através da união das pessoas. O design do kit apresenta cores bloqueadas proeminentes na frente e atrás, com a palavra "UNITY" nas mangas, transmitindo a mensagem da liga sobre a luta contra o racismo e a discriminação.

Ligue 1 Uber Eats e LICRA - " We are all responsible " - A Ligue 1 francesa Uber Eats e LICRA criaram uma campanha que se concentra em denunciar comportamentos inaceitáveis em estádios e online, na luta contra o racismo e o antissemitismo. O seu kit cocriado inclui o logotipo "SIGNALEZ" (ou "REPORT") em cima do peitoral de treino vermelho que convida as pessoas a "Step forward" (ou "Entrez en jeu") e relatar tais comportamentos.

Serie A e UNAR - "Keep Racism out" - A liga italiana Serie A está a trabalhar com a UNAR na campanha de consciencialização 'Keep Racism Out' para combater o racismo e todas as formas de discriminação, não só no mundo do futebol e do desporto, como sugere o slogan da campanha Together. Everywhere’. Eles criaram um kit que apresenta as cores da marca Serie A, com o logotipo 'Keep Racism Out' em branco assumindo uma posição de destaque à frente.

KNVB e Eredivisie - "ONE LOVE" - Numa iniciativa conjunta entre a Federação Holandesa, a Liga Holandesa Eredivisie e outros partners, a campanha "ONE LOVE" procura pronunciar-se contra o racismo e a discriminação. Paralelamente a esta campanha de sensibilização, «ONE LOVE» consiste também numa oferta de formação para os clubes de futebol utilizarem e ajudarem a educar acerca do poder da diversidade. O kit cocriado no jogo apresenta várias formas e cores que representam uma declaração contra todos os tipos de discriminação. Também contará com a braçadeira 'ONE LOVE' na manga do kit.