FIFA 23: EA Sports reforça compromisso com o futebol feminino

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anunciou novas parcerias com a National Women's Soccer League (NWSL), a principal liga profissional feminina dos EUA, e a National Women's Soccer League Players Association (NWSLPA). Essas parcerias são uma parte importante do compromisso contínuo da EA SPORTS em elevar e representar autenticamente o futebol feminino.

"A integração da NWSL no EA SPORTS FIFA 23 é um marco monumental para a liga, para as jogadoras e para os milhões de fãs de futebol em todo o mundo, à medida que continuamos a ultrapassar os limites para o jogo feminino", disse Jessica Berman, Comissária da NWSL. "As atletas que chamam a NWSL de casa são algumas das melhores do mundo e estamos entusiasmados com a oportunidade de mostrar ainda mais o seu talento através desta experiência de jogo única. Mal podemos esperar para que os fãs comecem a jogar e estamos ansiosos para continuar esta celebração das jogadoras e da liga quando começarmos a nossa 11ª temporada no dia 25 de março."

A partir de 15 de março em todas as plataformas, todas as 12 equipas da NWSL estarão presentes no Kick Off, Tournament Mode, Head to Head season / Co-op Seasons e Online Friendlies. Também estarão disponíveis no EA SPORTS™ FIFA 23 quatro estádios da NWSL, juntamente com autênticos kits, starheads, troféus e celebrações.

"Estamos apaixonados que a EA SPORTS continue a ser um agente de mudança para o futebol feminino, e a nossa parceria com a NWSL e a NWSLPA é outro passo que estamos a dar como organização para promover a modalidade", disse Andrea Hopelain, vice-presidente senior da marca da EA SPORTS. "Estamos comprometidos em ser campeões para o futuro do futebol e trazer autenticidade inigualável para milhões de fãs do futebol em todo o mundo."

Além disso, a EA SPORTS e a NWSLPA vão colocar o foco em elevar as jogadores dentro e fora do campo. Meghann Burke, Diretora Executiva da NWSLPA, disse que "as jogadoras são o coração pulsante de cada experiência dos fãs, alimentando a emoção coletiva através de sua paixão, dedicação e perseverança. Hoje é um dia histórico tanto para as nossas jogadores como para os adeptos. Este é um momento emocionante para o futebol feminino, e estamos ansiosos para colaborar com a EA SPORTS na defesa da modalidade, ao mesmo tempo queremos criar oportunidades para os fãs por todo o mundo e que se envolvam com estas jogadoras incrivelmente talentosas."

A temporada 2023 da NWSL está programada para começar no sábado, 25 de março, com o fim de semana de abertura para a 11ª campanha da liga, com todas as 12 equipas em ação. Tanto a temporada regular quanto a UKG NWSL Challenge Cup 2023 vão aparecer nas plataformas CBS Sports, incluindo The CBS Television Network, CBS Sports Network e Paramount+.