FIFA 23: EA Sports revela 'ratings' das jogadoras da National Women's Soccer League

Hoje, a EA SPORTS revelou as classificações do FIFA 23 para todas as 12 equipas da National Women's Soccer League (NWSL), que estarão disponíveis em todas as plataformas a partir de 15 de março.

Os fãs agora terão uma visão mais próxima de todas as jogadoras favoritas da NWSL e como estas se classificam entre as melhores da liga. De Alex Morgan a Sophia Smith, estas jogadoras estão no topo dos seus jogos. As 10 melhores jogadoras classificados estão listadas abaixo:

1. Alex Morgan, 90 - San Diego Wave FC

2. Debinha, 88 - Kansas City Atual

3. Rose Lavelle, 87 - Reinado OL

4. Sophia Smith, 87 - Portland Thorns FC

5. Mallory Swanson, 87 - Chicago Red Stars

6. Christen Press, 86 - Angel City FC

7. Megan Rapinoe, 86 - OL Reign

8. Becky Sauerbrunn, 86 - Portland Thorns FC

9. Kailen Sheridan, 85 - San Diego Wave FC

10. Alyssa Naeher, 85 - Chicago Red Stars

A partir de 15 de março, fãs de todo o mundo poderão experimentar todas as 12 equipas da NWSL dentro do Kick Off, Tournament Mode, Head to Head season / Co-op Seasons e Online Friendlies. Também estarão disponíveis no EA SPORTS™ FIFA 23 quatro estádios da NWSL, juntamente com equipamentos autênticos, starheads, troféus e celebrações.

No início desta semana, a EA SPORTS anunciou parcerias com a NWSL e a NWSLPA, que seguem com o seu compromisso contínuo de elevar e representar autenticamente o futebol feminino. Esta nova integração fornece conteúdo para os fãs do desporto e videojogos que estão ansiosos para se envolver mais com as suas jogadoras e clubes favoritos fora do dia de jogo.

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e está disponível mundialmente para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One