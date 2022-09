FIFA 23 invadiu Cidade do Futebol: «Jogo parece completamente diferente...»

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sempre na vanguarda tecnológica, não esqueceu o lançamento mundial do FIFA 23, popular simulador da EA Sports, e organizou um evento muito especial, em plena Cidade do Futebol, para marcar a data e mostrar alguns dos principais talentos nacionais do eFootball.

José Soares, jogador do eFC Porto Soccersoul, onde alinha sob o nickname 'Runrun_18', não falhou à chamada e revelou que esta fase de adaptação ao novo jogo nem sempre é fácil.

"Estou a tirar o curso de Psicologia e tento conciliar as coisas. Nestas primeiras semanas perco umas horas de sono, porque ainda estou a conhecer tudo. Até porque o jogo parece completamente diferente e as coisas que funcionavam no ano passado, agora mudaram. E temos de encontrar novos mecanismos para ganhar os jogos, como é o caso do 'power shot'. Há muito para assimilar", iniciou.

"Admito que as horas de sono não são as ideiais. Tenho de dedicar muittas horas aos jogo. Durmo ali umas 3 ou 4 horas", explicou depois.

O crescente mediatismo de jogos como o FIFA 23 também o deixam satisfeito, até porque o apoio popular é cada vez mais efetivo.



"Há cada vez mais pessoas que, para além de gostarem de jogadores de futebol real, também começam a acompanhar-nos de forma especial. Isso é muito positivo", rematou.