FIFA 23: Mundial feminino já está disponível

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) comemora a chegada da atualização da FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™ já disponível para jogadores do EA SPORTS™ FIFA 23 sem custo adicional*.

Joga a experiência mais imersiva da World Cup™ Feminina EA SPORTS™ FIFA de todos os tempos e escolhe experienciar o torneio através dos olhos de uma jogadora de uma das 32 seleções qualificadas no novo modo de jogo Lead Your Country, juntamente com os modos de Tournament e Kick Off, que regressam ao jogo.

Lead Your Country convida as jogadoras a traçar seu próprio caminho para erguer o troféu da World Cup™ Feminina EA SPORTS™ FIFA, e calçar as chuteiras de uma jogadora de qualquer seleção nacional ou conquistar o torneio com um Avatar personalizado. Se queres tornar-te uma heroína nacional com a tua jogadora favorita, ou mudar para jogar como a seleção nacional no seu todo, EA SPORTS™ FIFA Women's World Cup 2023™ permitirá que corras atrás da glória da vitória como nunca.

"Na nossa atualização mais abrangente da World Cup™ Feminina EA SPORTS™ FIFA de todos os tempos, estamos entusiasmados por celebrar as conquistas notáveis das equipas que competem na World Cup™ Feminina da FIFA 2023 e criar uma experiência autêntica no jogo para as jogadoras levarem o seu país à vitória", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "O nosso compromisso com o futebol feminino é fundamental, e estamos ansiosos para evoluir e cumprir esta promessa para com a nossa comunidade EA SPORTS FC."

A atualização do EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023™ também prevê o regresso do Modo Tournament single-player, com suporte para multiplayer cooperativo local, e convida as jogadoras a escolher entre uma das 32 nações qualificadas e passar pelas fases de grupos e eliminatórias enquanto embarcam na final da World Cup™ Feminina da FIFA.

No modo Kick Off, os fãs podem entrar num jogo com amigos locais ou contra a IA do CPU que seleciona duas equipas para se enfrentarem num jogo da Fase de Grupos ou Knockout Round.

Em campo, as jogadoras experimentarão uma autenticidade inigualável no jogo para espelhar o torneio FIFA Women’s World Cup Australia e New Zealand 2023™ completo com as 32 nações classificadas, equipamentos personalizados, estádio, cinemática, apresentações de jogos e comentários dedicados.

Depois de prever corretamente os vencedores dos últimos quatro torneios FIFA Men’s World Cup™, incluindo FIFA World Cup 2022™, a EA SPORTS revelou a sua previsão oficial dos EUA para vencer FIFA Women’s World Cup 2023™, com derrota da Alemanha na final. EA SPORTS™ usou o modo Tournament no jogo que está equipado com a tecnologia HyperMotion2 e atualizou os ratings FIFA Women’s World Cup 2023™ para simular todos os 64 jogos.