FIFA 23: National Women's Soccer League já está disponível

Hoje, a EA SPORTS aumentou o seu compromisso com o futebol feminino com a adição da American National Women's Soccer League (NWSL) agora disponível no EA SPORTS™ FIFA 23.

Fãs de todo o mundo podem agora experimentar uma representação mais autêntica do futebol feminino com todas as 12 equipas da NWSL e todas as jogadoras disponíveis no Kick Off, Tournament Mode, Head to Head season / Co-op Seasons e Online Friendlies. Também estarão disponíveis no videojogo quatro estádios da NWSL, juntamente com equipamentos autênticos, starheads, troféus e celebrações.

No início deste mês, a EA SPORTS anunciou parcerias com a NWSL e a NWSLPA, que deram seguimento ao seu compromisso contínuo para elevar e representar autenticamente o futebol feminino. Esta nova integração proporciona aos fãs do desporto e videojogos a oportunidade de se envolverem mais com as suas jogadoras e clubes favoritos para além dos dias de jogo.

A temporada 2023 da NWSL está programada para começar no sábado, 25 de março, com o fim de semana de abertura para a 11ª campanha da liga, com todas as 12 equipas em ação. Tanto a temporada regular como a UKG NWSL Challenge Cup 2023 aparecerão nas plataformas CBS Sports, incluindo The CBS Television Network, CBS Sports Network e Paramount+.

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.