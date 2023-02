FIFA 23: PlayStation Tournaments voltam a contar com a Liga dos Campeões

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso de um torneio de EA Sports™ FIFA 23 nos PlayStation® Tournaments com o motivo da Liga dos Campeões: o UEFA Champions League Challenge. Desta vez, a competição chega não só aos jogadores de FIFA 23 na PlayStation®4, como também aos jogadores de FIFA 23 na PlayStation®5, seja qual for o seu nível de experiência com o jogo, sendo que as mecânicas da mesma irão depois variar de acordo com a consola utilizada.

Por exemplo, existirão rondas de qualificação por dia de jogo na PlayStation®4, enquanto para a PlayStation®5 existirão rondas de qualificação diárias durante as semanas em que houver um jogo.

Para além disto, os jogadores da PlayStation®4 que participarem nesta competição terão de jogar com as equipas do jogo que estão a replicar, enquanto os jogadores da PlayStation®5 poderão jogar com a equipa que preferirem.

Este UEFA Champions League Challengue arranca já esta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, e os jogadores podem inscrever-se através do Centro de Competição após fazerem o login com a sua conta da PlayStation®Network, ou diretamente através da sua consola.

Consulta o calendário previsto da competição na PlayStation®4 e/ou na PlayStation®5 e respetivos prémios na página oficial do Torneio no Centro de Competição.