FIFA 23: Problemas nos testes da última atualização adiam as estreias da NWSL e da UWCL

Estão adiadas as estreias da National Women's Soccer League (NWSL) e da UEFA Women's Champions League (UWCL). Em comunicado publicado esta quarta-feira, a EA Sports informou que um "problema crítico" encontrado durante os testes da última atualização do FIFA 23 atrasaram a entrada das duas novas competições femininas no jogo, que estarão disponíveis apenas a partir da próxima quinta-feira, dia 23.

"Devido a um problema crítico encontrado durante os testes da última atualização do EA Sports FIFA 23, podemos confirmar que a NWSL e a UWCL estarão disponíveis no FIFA 23 a partir de 23 de Março.

"Estas parcerias são uma parte importante do nosso contínuo compromisso para elevar e representar autenticamente o futebol feminino e estamos ansiosos para recebê-las no jogo", pode ler-se.

Due to an issue encountered during testing of our latest Title Update, we can confirm that the NWSL and UWCL will now be available in FIFA 23 by March 23.