FIFA 23 recheado de bons sons: Comunidade escolhe banda sonora

À medida que a atualização do EA SPORTS FIFA 23 World Cup se aproxima, é altura de lançar o debate sobre a derradeira banda sonora! Durante 25 anos, a EA SPORTS definiu o som do desporto rei e desafia agora os jogadores de FIFA de diversas gerações a nomearem os seus temas favoritos para a Ultimate FIFA Soundtrack, juntamente com as canções que gostariam de incluir na atualização do Campeonato do Mundo!

A partir de hoje, os fãs terão a possibilidade de escolher a melhor banda Sonora que o mundo já viu ao escolher as suas cancções preferidas de jogos FIFA anteriores – desde sucessos recentes como "Heat Waves" dos Glass Animal a clássicos como "Song 2" dos Blur. A EA SPORTS e o Spotify juntaram-se para fazer com que mais de 1,000 canções do catálogo das bandas sonoras de FIFA ficassem reproduzíveis num só local. Os fãs podem suportar o seu tema favorito tocando-a diretamente no Spotify e partilhando a sua faixa preferida nas redes sociais com a hashtag #UltimateFIFASoundtrack. Para ajudar os fãs a selecionar a sua Ultimate FIFA Soundtrack, o Spotify curou uma "FIFA Mix" personalizada e sugeriu um "FIFA Anthem" para cada utilizador, baseado nos seus hábitos de escuta, algo que também pode ser partilhado nas redes sociais.

O debate irá terminar a 7 de novembro, data em que a EA SPORTS e o Spotify vão anunciar a Ultimate FIFA Soundtrack, uma playlist no Spotify que irá contar com os 100 temas mais tocados e e nomeados até essa data. Adicionalmente, uma seleção das faixas mais populares será também anunciada e incluída na atualização do Campeonato do Mundo no FIFA 23, que chega a 9 de novembro.

Em setembro, a EA SPORTS desvendou a banda sonora official do FIFA 23, que contém uma série de Produtores de grandes sucessos como Bad Bunny, Jack Harlow e Yeah Yeah Yeahs, juntamente com novas estrelas em ascenção como Baby Tate, Ibeyi, Pheelz e os favoritos dos fãs como FKA Twigs, Flume, Phoenix, ODESZA e muitos mais.

FIFA 23 é desenvolvido pelos estúdios EA Vancouver e EA Romania e está disponível em todo o mundo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, e Xbox One.

