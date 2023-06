FIFA 23: Tudo sobre o Campeonato do Mundo feminino

A EA SPORTS™ revela os detalhes da atualização do FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023™, juntamente com nova arte para o jogo com a jogadora australiana Sam Kerr. O modo EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup™ 2023 estará disponível para todos os jogadores a partir do final de junho como uma atualização gratuita ao jogo *, com uma variedade de entusiasmantes modos in-game.

Embarca na tua jornada do FIFA Women’s World Cup™ 2023 para levares o teu país enquanto uma das estrelas do jogo – ou como o teu próprio Avatar personalizado – no novíssimo modo Lead Your Country. Explora modos adicionais para jogares durante toda a competição com o modo Tournament Mode para um jogador, ou escolhe jogar localmente contra amigos ou IA no Kick Off:

Comanda O Teu País: Coloca-te no centro do FIFA Women’s World Cup 2023™ com um novíssimo modo de jogo que te permite calçar as botas de uma jogadora específica e comandar a sua nação até à glória. Escolhe entre uma jogadora real pronta a limpar o torneio de rajada ou cria o teu próprio Avatar personalizado numa seleção nacional à tua escolha para te inscreveres na história do FIFA Women’s World Cup™. Á medida que jogas entre as várias fases, terás a opção de controlar apenas aquela jogadora ou toda a seleção nacional à medida que comandas o teu país até ao troféu.

Tournament Mode: Joga através do verdadeiro FIFA Women’s World Cup™ num modo de torneio para um jogador que te permite escrever (ou reescrever) o futuro da tua nação. Escolhe uma das 32 nações qualificadas e joga a partir do grupo previamente definido, através da fase a eliminar e até à glória do FIFA Women’s World Cup™.

Kick Off: Experiencia o FIFA Women’s World Cup™ nos teus termos numa partida contra amigos localmente, ou contra a IA, ao escolheres a partir da Fase de Grupos ou da fase a eliminar e duas das 32 nações qualificadas.

Estes modos de jogo contribuem para a experiência mais imersiva no EA SPORTS™ FIFA Women’s World Cup™ de sempre, completa com cada uma das 32 nações qualificadas, decorações de estádio personalizadas, cinemáticas, apresentações de partidas, comentários dedicados e, claro, o troféu autêntico para ser levantado no final.