FIFA 23: UEFA Women's Champions League chegou ao simulador

A EA SPORTS reforçou o seu compromisso com o futebol feminino com a adição da competição eliminatória da UEFA Women's Champions League (UWCL), agora disponível no EA SPORTS FIFA 23.

Fãs de todo o mundo agora têm a oportunidade de se envolver com alguns dos melhores clubes e jogadoras femininas do mundo, como Juventus F.C. Women, Real Madrid Femenino,, Chelsea F.C. Women, Manchester City W.F.C., Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine, Arsenal W.F.C., VfL Wolfsburg e Eintracht Frankfurt disponíveis no videojogo.

As jogadoras e jogadores poderão entrar no videojogo e jogar o UWCL através do Kick-Off, Tournament Mode e Head to Head season / Co-op Seasons. No videojogo, as jogadoras e os jogadores poderão experimentar uma representação autêntica da UWCL com o troféu UWCL, hino UWCL, infografias da transmissão televisiva e linhas led.

No outono passado, a EA SPORTS anunciou uma parceria de vários anos com a UWCL, o que permite que ambas as partes ofereçam uma experiência mais impactante para os fãs de futebol feminino em todo o mundo.

FIFA 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e está disponível em todo o mundo para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.