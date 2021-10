FIFA: Electronics Arts e FIFPRO renovam parceria

A Electronics Arts Inc. e a FIFPRO, representante global dos jogadores profissionais de futebol, anunciaram uma extensão da sua parceria. O renovado compromisso de longo prazo apoia o investimento contínuo da EA SPORTS no futuro do futebol, e permite ainda à EA SPORTS entregar a maior e mais autêntica experiência futebolística a mais de 150 milhões de jogadores em todo o mundo.

Nos últimos 28 anos, a EA SPORTS criou o maior jogo desportivo do mundo - adorado por fãs, jogadores e a comunidade do futebol em todo o mundo. A força coletiva da franquia de futebol da EA SPORTS é alimentada por mais de 300 parceiros licenciados, incluindo a FIFPRO, que ajudam a gerar a autenticidade incomparável do jogo, tanto agora como por muito tempo no futuro. Além dos milhares de nomes e semelhanças de jogadores que são apoiados pelo contrato de licença da FIFPRO, as experiências de futebol da EA SPORTS são os únicos locais onde os adeptos podem jogar na icónica UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander.

"Os nossos jogadores recordam-nos regularmente que um dos aspetos mais importantes de uma experiência da EA SPORTS é a imersão profunda criada através da utilização autêntica das maiores ligas, equipas e talentos do mundo -- é assim que continuamos a esbater as linhas entre os mundos digital e físico do futebol", afirmou David Jackson, VP EA SPORTS Brand. "A FIFPRO continuará a ser um parceiro importante à medida que construímos a próxima geração de experiências de futebol da EA SPORTS para jogadores de todo o mundo".

"Estamos extremamente satisfeitos por estender a relação de longo prazo com a EA SPORTS, um verdadeiro parceiro que está empenhado em criar a melhor experiência interativa para os fãs de futebol em todo o mundo", disse Theo van Seggelen, Diretor Estatutário da FIFPRO Holding.