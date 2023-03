FIFA Ultimate Team faz 14 anos: João Félix e Bernardo Silva vão à festa

O FIFA 23 está a comemorar o aniversário do FUT com uma celebração diferente de qualquer outra! Para comemorar o 14º ano do FIFA Ultimate Team™, hoje os fãs podem desfrutar de novos FUT Birthday ICONS, novos itens e recompensas para jogadores do FUT Birthday e um novo programa de Trocas de Aniversário do FUT!

Quem está por trás desta celebração? Uma divisão ultrassecreta da EA SPORTS™ dedicada a criar a festa de aniversário perfeita do Ultimate Team, o Bureau of Independent Revelry and Gatherings For Ultimate Team (BIRGFUT).

A Equipa de Aniversário 1 do FUT inclui:

Thomas Müller - Alemanha - Bayern de Munique

João Félix - Portugal – Chelsea

Samuel Chukwueze - Nigéria - Villarreal CF

Bernardo Silva - Portugal – Manchester City

Djibril Sow - Suíça - Eintracht Frankfurt

Emerson Royal - Brasil - Tottenham Hotspur

Marquinhos - Brasil - Paris Saint-Germain

Yeray - Espanha - Athletic Club de Bilbao