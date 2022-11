FIFA World Cup 2022: João Félix "honrado" por partilhar capa ao lado da "lenda" Luís Figo

João Félix e Luís Figo compõem a capa da nova atualização "FIFA World Cup 2022" do FIFA 23. Em declarações citadas pela EA Sports, o craque do Atlético Madrid assumiu sentir-se "honrado" por partilhar a capa ao lado da "lenda nacional" Luís Figo.

"Sinto-me honrado por estar na edição especial FIFA World Cup Cover ao lado do Luís Figo, que é uma lenda nacional e do futebol. Esta é a maior competição de futebol do mundo e espero poder representar o meu país como ele fez no palco do futebol mundial", atirou o criativo português, que está no lote de convocados de Fernando Santos para representar Portugal no Mundial do Qatar, que arranca já no próximo dia 20.





As capas regionais noutras partes do mundo incluem Jude Bellingham/David Beckham (Inglaterra), Christian Pulisic/Clint Dempsey (EUA), Kai Havertz/Rudi Völler (Alemanha), Pedri/Xabi Alonso (Espanha) e muito mais.