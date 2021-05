FIFAe Nations Cup 2021: Preparação concluída e ambição máxima para a qualificação

A Seleção Nacional de Futebol Virtual concluiu, esta quarta-feira, a preparação para a fase de apuramento para a FIFAe Nations Cup 2021, o mundial da modalidade organizado pela FIFA.





O torneio de apuramento para o mundial de futebol virtual começa esta quinta--feira e decorre até 23 de maio em formato online. Portugal está inserido no Grupo B com Finlândia, Escócia, Rep. Irlanda, Rússia, Espanha, Itália e Holanda. Estas últimas três são, a par de Portugal, consideradas favoritas a estar na fase final da competição.Os primeiros quatro classificados passam para a fase seguinte do apuramento.Durante a preparação, Portugal realizou quatro jogos de preparação a contar para o ranking mundial de futebol virtual, registando vitórias sobre Estónia e Bulgária, empates com Malta e Ucrânia e derrota com a Polónia.Tuga810, que faz com Diogo Mendes a dupla de convocados, considera que a equipa está muito determinada no objetivo: "Temos feito uma grande preparação, desde jogos de preparação frente a outras seleções, análise de jogos e de possíveis adversários. Temos todos os ingredientes necessários para fazer uma grande qualificação. Dos sete adversários, destaco Espanha, Itália e Holanda. Temos grandes expetativas e estamos preparados para lutar pela qualificação. Algumas seleções têm jogadores bastante completos que ao longo desta época têm vindo a fazer bons torneios".Francisco "Quinzas" Cruz, um dos membros da equipa técnica, destaca a preparação: "O objetivo passa por qualificar-nos e passar a fase de grupos. Temos de pensar jogo a jogo e o primeiro é já com a Finlândia, onde queremos fazer seis pontos nesse matchday. É importante trabalhar todo o tipo de adversários. Vamos ter jogos mais acessíveis e outros mais difíceis. Temos de estar preparados para todos os cenários", assegurou.Esta quinta-feira começa a fase de apuramento para a FIFAe Nations Cup 2021 com o primeiro jogo agendado para as 16h00 frente à Finlândia e com transmissão em direto na plataforma da Advnce da SIC, na Twitch, canal 110 do MEO e 503 da NOS.