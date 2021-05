FIFAe Nations Cup: Portugal passa à fase seguinte da qualificação

A Seleção Nacional de Futebol Virtual disputou o matchday 2 da qualificação para o FIFAe Nations Cup, encerrando a fase de grupos na 3.ª posição.

Depois dos resultados frente à Escócia (duas vitórias), Rep. Irlanda (uma vitória e um empate) e Rússia (uma vitória e um empate), a equipa composta por Diogo "Tuga810" Pombo e Diogo "FalconsDiogo" Mendes passou à fase seguinte do apuramento europeu para o mundial, após 25 pontos conquistados, só superados por Finlândia (2.º lugar, com 26) e Holanda (1.º lugar, com 31).

Deste modo, Portugal vai enfrentar a Turquia neste sábado, em encontro agendado para as 14h00.

Se vencer, a Equipa das Quinas garante automaticamente a presença na fase final do FIFAe Nations Cup. Se perder ainda terá mais uma chance de selar a qualificação.

Tudo para ver este sábado, pelas 14h00, com transmissão em direto na plataforma da Advnce da SIC, na Twitch, canal 110 do MEO e 503 da NOS.