Figment, Tormentor X Punisher e World War Z gratuitos na Epic Games Store

Figment é um videojogo de ação e aventura independente onde exploramos um mundo estranho e surreal, repleto de música, humor e narrativa em várias camadas. Foi desenvolvido e publicado pela Bedtime Digital Games em setembro de 2017.

Tormentor X Punisher é um jogo de ação independente onde todos podem morrer com um único golpe, desde demónios, chefes e até nós. Foi desenvolvido pelo E-Studio e publicado pela Raw Fury em junho de 2017.World War Z é um jogo de tiro em terceira pessoa com foco no multijogador, baseado no filme de 2013 com o mesmo nome, em que temos de sobreviver aos inúmeros zombies espalhados pelo mundo. Foi desenvolvido pela Saber Interactive e publicado pela Mad Dog Games em abril de 2019.Tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos jogos e fazer o pedido.Após as 15 horas do dia 2 de Abril, Figment passa a custar 19,99€, Tormentor X Punisher passa a custar 7,99€ e World War Z passa a custar 34,99€.Os jogos sucedem a The Stanley Parable e Watch Dogs como jogo(s) gratuito(s) da semana.De 2 a 9 de abril, Gone Home e Hob vão ser os jogos oferecidos.Filipe Silva