Filme de Gran Turismo recebeu o primeiro trailer

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital revelaram ontem, através do Blog Oficial da PlayStation®, o primeiro trailer do filme de Gran Turismo™, que estreará em exclusivo nos cinemas em agosto, e que conta com a participação dos famosos atores Orlando Bloom e David Harbour.

Baseado na incrível história de Jann Mardenborough, este filme conta-nos a derradeira história da realização do sonho de um adolescente jogador de Gran Turismo™, cujas capacidades de jogo venceram uma série de competições da Nissan para se tornar um verdadeiro piloto de corridas profissionais.

O filme é dirigido por Neill Blomkamp, que diz que "por um lado, o filme tenta levar-nos ao longo da viagem de alguém que primeiro experimentou pistas lendárias virtualmente, e depois pegou no que aprendeu numa simulação e aplicou-o a um cenário da vida real", e que por isto tentou "ligar visualmente estes dois pontos utilizando muitas das imagens dos jogos GT, como as linhas que se percorrem na pista e os marcadores e pontos de controlo, bem como os prémios para subir de nível e coisas do género".

Para além disto, Blomkamp comenta que depois "há uma série de pequenos easter eggs - pequenos momentos como a recriação de algumas das poses de vitória no jogo que conseguimos que os nossos atores fizessem no filme. Há também uma tonelada de carros fixes para os apaixonados por engrenagens; fizemos o nosso melhor para colocar carros interessantes em todo o lado sempre que conseguimos".