Finais Mundiais dos FIA Gran Turismo Championships 2020 entre 19 e 20 de dezembro

A Sony Computer Entertainment e a Polyphony Digital anunciaram as datas em que se conhecerão os grandes vencedores dos FIA Gran Turismo Championships 2020. No próximo dia 20 de dezembro saber-se-á quem será o grande campeão do mundo da Nations Cup deste campeonato oficial certificado pela FIA com Gran Turismo® Sport. Por outro lado, um dia antes, ou seja, no dia 19 de dezembro, conhecer-se-á a equipa vencedora da Manufacturer Series e, no dia 18, o vencedor da GR Supra GT Cup 2020.

A terceira temporada da competição oficial certificada pela FIA teve de mudar o seu formato devido à atual pandemia, passando a ser um campeonato totalmente online no qual foram realizadas mais de 30 corridas ao longo de 4 meses de intensos confrontos.

Em baixo os horários em que decorrerão as Finais Mundiais de cada uma das provas dos FIA Gran Turismo Championships 2020:

NATIONS CUP – 20 de dezembro – 13h00Um total de 16 participantes de 10 países e territórios diferentes avançaram para a Final Mundial da Nations Cup a partir de uma das três Finais Regionais. Este ano, o campeão em título estará ausente do torneio, por isso veremos um novo campeão a erguer o tão cobiçado troféu.

MANUFACTURER SERIES – 19 de dezembro – 13h00A Manufacturer Series é uma competição entre participantes em representação de um total de 12 fabricantes, incluindo a Toyota e a Mazda, os Parceiros Oficiais dos FIA GT Championships. Neste torneio online, equipas de três competem à vez, com cada piloto a assumir o volante em uma corrida. O campeão da Série de 2020 será decidido com base no número total de pontos adquiridos no final.

GR SUPRA GT CUP – 18 de dezembro – 13h00A grande final da segunda edição do campeonato global de modelo único, a GR Supra GT Cup 2020. Esta final também apresentará participantes selecionados a partir de um grupo especial da TOYOTA GAZOO Racing (TGR), com um piloto da Arábia Saudita e outro de Singapura a conquistarem a oportunidade de participação. Quem será capaz de conquistar o título de piloto mais rápido do Supra a nível mundial?

Todas estas provas poderão ser acompanhadas em direto através do Canal Oficial do Gran Turismo no YouTube, assim como em Gran Turismo LIVE.