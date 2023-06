Final Fantasy XVI chega hoje à PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que o incrível RPG de ação Final Fantasy XVI chega hoje em exclusivo à PlayStation®5. Para assinalar o lançamento no país, haverá hoje um MODO PlayStation® especial dedicado ao jogo que, ao contrário do que é habitual, será gravado fora de portas, no icónico Castelo de Óbidos, e todos os jogadores estão convidados a assistir e a participar, ao vivo, neste evento que, para além de trazer várias surpresas a todos os que o estiverem a ver, seja de forma presencial ou virtual, contará ainda com a presença do humorista António Raminhos, entre outros convidados.

Este MODO PlayStation® especial dedicado a Final Fantasy XVI, irá começar pelas 19h00 de hoje, dia 22 de junho, data de lançamento do jogo, e será transmitido em simultâneo nos canais de YouTube, Facebook e Instagram da PlayStation® Portugal. Apresentado por Marta Casaca e Gonçalo Morais, o episódio será então gravado e transmitido em direto a partir da Vila de Óbidos, conhecida pelo seu castelo e pelo seu Mercado Medieval, de forma a ilustrar, de alguma forma, o ambiente que os fãs desta série poderão encontrar no jogo.

"A escolha do Castelo de Óbidos, classificado como Monumento Nacional, para ser palco deste evento, para além do óbvio, realça a importância para a PlayStation® Portugal de estar perto das comunidades locais", afirmou Sandra Páscoa, Diretora de Marketing da PlayStation® Portugal. E acrescentou: "Estamos muito satisfeitos e entusiasmados por poder realizar um evento num local de tremenda importância a nível nacional, que nos permitirá estar mais perto da comunidade de Óbidos e do oeste do país".

Para além da presença do humorista António Raminhos, que irá falar sobre a sua relação com a PlayStation®5 e a saga Final Fantasy, este evento contará ainda com a presença de alguns fãs desta franquia de sucesso da Square Enix, tais como o RetroRaider, Ana Guerra, DotPone e Catarina João, que falarão sobre diversos aspetos do jogo, desde o sistema de combate, às personagens, narrativa, banda sonora, grafismos, e jogabilidade na PlayStation®. Para além disto, é de lembrar que existirão diversos prémios para quem estiver a acompanhar o evento (quer seja de forma presencial ou virtual), entre eles duas Edições Deluxe do jogo.

Final Fantasy XVI é o 16º título independente da lendária série Final Fantasy e o mais sombrio de todos os RPGs, apresentando uma complexa história de vingança, luta pelo poder e tragédia inevitável. O jogo traz uma versão reimaginada dos Eikons. Estas criaturas mortíferas escondem-se dentro dos Dominants, homens e mulheres que herdam um poder imenso quando nascem, quer queiram quer não. Os Eikons são os seres mais fortes de Valisthea, um território dominado por seis reinos, graças às Mothercrystals. Aqui, o éter fornecido pelas enormes montanhas de cristal alimenta a magia que ajuda estas nações a dominar durante tantos anos. Mas agora, uma misteriosa praga ameaça destruir estas frágeis alianças. Cabe a Clive Rosfield a missão de livrar a Humanidade do seu malfadado destino, devendo para isso recorrer aos poderes Eikonic que alberga para superar qualquer obstáculo que os seus inimigos lancem sobre ele.

Graças às funcionalidades inovadoras da PlayStation®5, em Final Fantasy XVI os jogadores poderão contar com gráficos deslumbrantes e explorar o vasto e belíssimo mundo de Valisthea com resolução 4K*. Além disto, terão ainda a oportunidade de viverem um novo nível de imersão, graças à reação tátil e aos gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™; e também de usufruírem dos tempos de carregamento mais breves e regressarem à ação quase instantaneamente com o SSD ultrarrápido da PlayStation®5.

De lembrar que Final Fantasy XVI chega hoje, dia 22 de junho, em exclusivo à PlayStation®5.