Final Four da Taça eLiga Portugal: Conhecidos os quatro emblemas que vão a Leiria

A Final Four da Taça eLiga Portugal foi hoje conhecida, após se terem disputado os duelos dos quartos de final da prova. Estoril Praia 22 Esports - SC BRAGA/EGN ESPORTS e SLB TP - FC Arouca by Quest são os duelos das meias-finais agendadas para o dia 26 de janeiro, no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa.

No primeiro encontro dos quartos de final, os estorilistas, atuais detentores da prova, venceram, por 6-5, o Geekcase Vizela esports. De seguida, foi a vez dos bracarenses carimbarem passaporte para as meias-finais, triunfando diante do Sporting Clube Farense, por 6-2.

Já o Campeão Nacional SLB TP derrotou o Portimonense SC, por 4-1. O quarto e último bilhete ficou para a turma arouquense, que levou a melhor sobre o SCP DUX Esports, por 3-2, já depois do prolongamento.

Dos vencedores de Estoril Praia 22 Esports - SC BRAGA/EGN ESPORTS e SLB TP - FC Arouca by Quest, sairão os dois finalistas, que tentarão vencer a Taça eLiga Portugal.