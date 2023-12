Final Mundial do Gran Turismo World Series 2023 começa hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Final Mundial do Gran Turismo World Series 2023 arranca hoje, dia 1 de dezembro, e decorrerá até domingo, dia 3 de dezembro, em Barcelona. Será disputada pelos melhores pilotos da Série Online para decidir quem serão os campeões mundiais deste ano.

O evento incluirá as corridas das Grandes Finais da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, da Manufacturers Cup e da Nations Cup. Todas as emoções destes eventos serão transmitidas em direto a partir do canal oficial da PlayStation®Portugal através dos seguintes links:

Sexta-feira, 1 de dezembro, 18:00h: Finais Toyota Gazoo Racing GT Cup

Sábado, 2 de dezembro, 18:00h: Finais da Manufacturers Cup

Domingo, 3 de dezembro, 15:00h: Finais da Nations Cup