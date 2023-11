Final Nacional do Red Bull Campus Clutch é já no domingo no Porto

É já no domingo, 5 de novembro, que a cidade do Porto irá receber a Final Nacional do Red Bull Campus Clutch, torneio de VALORANT que é hoje o mais participado do mundo.

A Final Nacional acontecerá no Gaming Hub, no Polo Zero da Federação Académica do Porto, com os vencedores a garantirem uma vaga na Final Mundial, que acontecerá entre os dias 19 e 24 de novembro em Istambul, na Turquia. Os vencedores do torneio global levarão para casa um prize pool de 20 mil euros.

Em apenas três anos, o Red Bull Campus Clutch já mobilizou mais de 55 mil participantes em 800 competições em todo o mundo. Portugal destacou-se logo no ano de estreia, em 2021, com os 'Project S' a conquistarem o título de vice-campeões mundiais. O ano passado, os 'QuartetoDos5' chegaram até aos oitavos de final.

A Final Nacional do Red Bull Campus Clutch tem entrada livre a partir das 14 horas e poderá também ser acompanhada através dos canais da RTP Arena na Twitch.