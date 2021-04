Final Nacional do Red Bull Campus Clutch marcada para este sábado

Decorre este sábado, a partir das 17 horas, a Final Nacional do Red Bull Campus Clutch, o maior torneio online de VALORANT exclusivamente destinado para estudantes universitários. Com transmissão em direto no Twitch da RedBullPT, e com comentários de M0ove e MeetTheMyth, esta grande decisão vai juntar os "Project S" e os "Desempregados", as duas equipas que foram mais fortes na primeira fase da competição.





Quem vencer esta decisão será o representante português na Final Mundial, onde para lá de uma oportunidade única de estar entre os melhores terão ainda a chance de concorrer pelos 20 mil euros de 'prize money' para o vencedor.Note-se que as equipas portuguesas, tal como mandam as regras do VALORANT, são compostas por cinco elementos. Os "Project S" são compostos por LionClaw, Bati, jannyXD, k1zpawn e SILENT, ao passo que os "Desempregados" contam no seu elenco com GaPo, zePiCzz, Laia Dolfo, Hdk e JRNNC.