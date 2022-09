Final Nacional do Red Bull Flick é já este sábado em Lisboa

A batalha por um lugar na Final Nacional do Red Bull Flick foi intensa. Os dois qualificadores de CS:GO disputados no último fim-de-semana colocaram os holofotes nas duplas Rui e Gil, Depression Duo, EzClap e Powerrangers, que têm já encontro marcado para sábado (24 de setembro). O palco escolhido é a Teleperformance Esports Arena, em Lisboa.

O último fim-de-semana (17 e 18 de setembro) revelou-se particularmente intenso para todos aqueles que aspiravam por um lugar na Final Nacional do Red Bull Flick. Voltando a demonstrar a sua enorme qualidade e espírito combativo, os campeões em título - Depression Duo - foram os primeiros a ter luz verde para seguir em frente. Recorde-se que esta dupla honrou no ano passado as cores nacionais com uma prestação ao mais alto nível, regressando do Red Bull Flick Invitational com um quinto lugar. No primeiro qualificador destacou-se também a dupla Rui e Gil. Já no segundo qualificador quem vingou foram as duplas EzClap e Powerrangers, numa sessão onde a fasquia foi era bem alta.

No sábado (24 de setembro), a partir das 14 horas, o destino das quatro duplas apuradas é a Teleperformance Esports Arena, no Parque das Nações, em Lisboa. Toda a ação da Final Nacional do Red Bull Flick será transmitida na Twitch do craque de gaming e Red Bull player, Ricardo "FOX" Pacheco.

Na sua terceira edição nacional, o Red Bull Flick marca a diferença pela introdução de um modo de jogo alternativo, com os jogadores a apresentarem-se em duplas na conquista e defesa de pontos de captura (modo "Capture and Hold") em mapas únicos.

Os Campeões Nacionais ganham um Gaming Kit com computador e periféricos OMEN e monitor AOC, e terão acesso a um qualificador fechado (16 de novembro) para o Red Bull Flick Invitational, a grande final internacional que reúne, de 16 a 20 de novembro, em Copenhaga, na Dinamarca, as melhores duplas de jogadores amadores, selecionados em mais de 30 países, e alguns dos maiores nomes de CS:GO do mundo. Além da experiência única que se perspetiva, o torneio internacional vai distribuir um Prize Pool de 50 mil dólares.

A edição portuguesa do Red Bull Flick conta com o apoio da AOC, OMEN, Domino’s e da Teleperformance.

RED BULL FLICK 2022

FINAL NACIONAL: 24 de setembro - Teleperformance Esports Arena (Parque das Nações – Lisboa)

RED BULL FLICK INVITATIONAL: 16 a 20 de novembro - Copenhaga, Dinamarca