Finalistas da Taça de Portugal eFootball definidos

Já são conhecidas as quatro equipas que vão disputar a Final Four da FPF Taça de Portugal eFootball. Este domingo disputou-se a primeira fase da Prova Rainha, numa autêntica festa do futebol virtual.





Os 33 clubes inscritos no FPF Masters eFootball entraram na primeira fase da Taça de futebol virtual representados por um atleta, motivados pela responsabilidade e sonho de garantir um lugar no Jamor, reservado aos semifinalistas.Depois de mais de 8 horas de competição, emoção e espetáculo, ficaram definidos os quatro clubes que vão estar na Final Four. Jafonsogv901 pelo Boavista FC, tiagoraujo10 pela Apogee, KidFF_ pelo Gil Vicente e rikhard11 pelo CD Tondela - este último que teve de disputar ainda uma primeira ronda de qualificação - foram os grandes vencedores do dia e garantiram a presença para a sua equipa no Estádio Nacional para a disputa do título da Taça de Portugal de futebol virtual, com data a definir.