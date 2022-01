Finalistas da Taça eLiga Portugal mostram-se confiantes

Confiança é a palavra comum no discurso dos jogadores que vão disputar, este sábado, a Final Four da Taça eLiga Portugal.

Após eliminatórias disputadas no limite, eFCPorto SoccerSoul, FC Arouca by Quest, FC Vizela FTW e Gil Vicente SAW são os quatro emblemas que vão lutar pelo primeiro título da temporada.

"Somos o Porto, entramos sempre para ganhar"

A cumprir a primeira época ao serviço dos dragões, TCosta26 começa por referir que, para ele, "festejar um título com os adeptos do FC Porto seria a ascensão a outro patamar". "Sou desde pequeno adepto do FC Porto, já festejei tantos e tantos títulos no meio da família azul e branca. Poder ser eu a dar uma alegria a esses adeptos seria um momento que ficaria marcado em mim para sempre", justifica.

Já sobre o encontro, o atleta dos azuis e brancos garante ter "noção da qualidade dos adversários", mas considera que a equipa sabe o que tem de fazer. "Somos o Porto, entramos sempre para ganhar", conclui.

"Conquistar esta competição dois anos consecutivos seria muito especial e é algo que queremos muito"

Por outro lado, Rasta Artur, esta época ao serviço FC Arouca by Quest, começa por relembrar a conquista da última edição, ao serviço do CD Nacional. O atleta que, em Arouca, replica a dupla vencedora que formou com Tiago Araújo, refere que "conquistar esta competição dois anos consecutivos seria muito especial e é algo que queremos muito".

Sublinhando que, pela força dos adversários, "todas as equipas podem vencer", Rasta Artur promete dar o seu melhor para levantar a taça: "vamos dar tudo de nós para dar uma grande vitória ao Arouca e às pessoas de Arouca", remata.

"Queremos vencer o nosso primeiro título com estas cores"

O FC Vizela FTW é outra equipa que cumpre a sua primeira época na eLiga Portugal e aponta, já, ao primeiro título. FTW Rodrigo destaca a vontade de "vencer o primeiro título" dos Vizelenses.

O plano para a vitória, revela, passa por "defender bem, primeiro, e atacar consoante a estratégia do adversário". "Sabemos atacar em ataques rápidos, ou, se for preciso, de forma mais paciente", conclui.

"A motivação está sempre em cima, pois tanto eu como a minha equipa entramos nos jogos para ganhar"

Também o Gil Vicente SAW tem, na sua equipa, um jogador que sabe o que estar na decisão da Taça eLiga Portugal. Contudo, na final da última edição, Darkley viu o CD Nacional festejar. "Sem dúvida que o ano passado estive muito perto de trazer o troféu. Acabámos por perder, mas com isso vem a experiência", sublinha.

"A motivação está sempre em cima, pois tanto eu como a minha equipa entramos nos jogos para ganhar. A amizade vai ser a chave para o sucesso, pois todo o trabalho de casa já está feito , basta fazer o que trabalhámos e vamos estar mais perto de vencer", conclui.

A Taça eLiga Portugal decide-se este sábado, a partir das 15h30, com todos os encontros transmitidos em direto na Twitch da Liga Portugal.