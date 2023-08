Firewall Ultra já está disponível no PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a First Contact Entertainment anunciam que o aguardado Firewall™ Ultra já chegou em exclusivo ao PlayStation®VR2. O jogo conta com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe, disponíveis na PlayStation®Store.

Firewall™ Ultra* é a nova entrega da franquia Firewall após o sucesso do seu antecessor, Firewall Zero Hour™, um shooter para o PlayStation®VR, lançado em 2018. O seu principal modo de jogo PvP, chamado Contracts, coloca duas equipas de quatro jogadores uma contra a outra numa série de partidas à melhor de três, que envolvem combates táticos tensos numa variedade de mapas. Aqui, em cada jogo, a equipa defensora tem de proteger um portátil cheio de informações confidenciais utilizando uma variedade de engenhocas e armas, enquanto a equipa atacante tenta contornar os pontos de acesso de segurança e piratear o portátil. As ferramentas à disposição dos jogadores incluem minas de proximidade que podem colocar em locais estratégicos para apanharem os atacantes de surpresa, bloqueadores de portas para fortificar a sua posição e muito mais. Os atacantes têm de andar com cuidado à volta dos mapas e trabalhar em equipa para decifrar as informações antes que o tempo acabe.

Em Firewall™ Ultra, os jogadores têm de estar sempre atentos ao que os rodeia, já que os mapas exteriores noturnos, como o Oil Rig, como se vê no trailer de jogabilidade revelado, ou mesmo os cantos escuros e decrépitos dos mapas interiores, como o Office, podem tornar-se incrivelmente escuros e perigosos. Graças à iluminação dinâmica e às sombras realistas proporcionadas pelo Unreal Engine 5, o estúdio diz que conseguiu "proporcionar uma incrível sensação de tensão, imersão e fidelidade visual em tempo real".

De realçar que este novo título para o PlayStation®VR2 tem um novo modo de jogo jogador-versus-ambiente (PvE) que permite aos jogadores jogarem sozinhos ou em conjunto com até três outros mercenários contra inimigos mortais de IA em toda a seleção de mapas. E que isto representa uma forma totalmente nova de jogar Firewall.

Resumidamente, e entre outras coisas, em Firewall™ Ultra, os jogadores podem utilizar os talentos de cada mercenário para melhorarem as suas opções táticas e desenvolverem a sua estratégia; dar um aspeto e toque únicos ao seu arsenal com opções de personalização alargadas e fazer com que os equipamentos táticos vão de encontro às suas preferências. Relativamente ao multijogador online*, os jogadores podem ainda formar um esquadrão de mercenários de elite e ganhar reputação para expandir o seu equipamento e arsenal. Coordenar movimentos e estratégicas em equipa para atacar alvos, cobrir os camaradas e concluir objetivos em partidas PvP 4v4 e em partidas PvE expandidas com um modo cooperativo para até 4 jogadores.

De salientar que graças às funcionalidades inovadoras do novo PlayStation®VR2, como o seguimento ocular, reação tátil, tempest 3D AudioTech em auscultadores compatíveis, gatilhos adaptativos, reação do dispositivo e deteção de toque, a experiência de jogo proporcionada por Firewall™ Ultra será ainda mais incrível e imersiva do que era a do seu antecessor. Sabe mais sobre como é que estas funcionalidades melhoraram este jogo aqui.

Firewall™ Ultra* já está disponível em exclusivo no PlayStation®VR2. O jogo conta com uma Edição Standard, que inclui o acesso ao jogo completo e custa 39,99€, e uma Edição Digital Deluxe, que custa 59,99€ e que, para além do acesso ao jogo completo inclui: desbloqueio antecipado de 4 mercenários (Meiko, Skip, Fang e Node), quatro roupas de mercenário, quatro camuflagens para armas e Passe de Operação. Ambas já estão disponíveis para reserva.