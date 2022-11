«Foi simplesmente incrível»: Diogo Inácio, o português mais adorado do Mundial de streamers

Portugal poderia estar claramente em desvantagem nas bancadas do Benito Villamarín, palco para os jogos do primeiro Mundial de futebol de streamers, mas em nunca faltou o apoio do público espanhol aos infuenciadores digitais que representaram a bandeira no evento em Sevilha. Quem certamente concordará com isto é Diogo Inácio, que calçou as luvas e colocou o dorsal n.º1 para defender a baliza portuguesa nos embates contra Espanha e França. O jovem influenciador digital conquistou o público presente nas bancadas do estádio do Betis logo no primeiro jogo, como uma espécie de amor à primeira vista.



"Foi incrível, não consigo explicar por outras palavras. Senti que eles estavam a gostar de mim então comecei a 'provocá-los' com pequenas coisas que ia fazendo durante o jogo, a fingir que rematava, com uma reação para a bancada... foi acontecendo e eles iam respondendo. No final estiveram a gritar por mim, no livre [já perto dos minutos finais] e emocionei-me porque eu queria ser jogador de futebol e por causa de uma lesão não tive essa oportunidade. Então depois ter esta gente toda a apoiar-me e a aplaudir-me foi... simplesmente incrível. Não tenho palavras", revelou Diogo Inácio, em declarações a Record durante a pausa entre o final do encontro com a Espanha e o embate contra a França, que viria a ser decisivo para o futuro das cores nacionais em prova.





Concluído o primeiro (e no caso dos portugueses o único dia) de competição, Diogo Inácio recorreu às redes sociais para partilhar vários momentos de comunhão com as bancadas do Villamarín. "Melhor experiência da minha vida. Obrigado por tudo mesmo! Obrigado por todo o carinho e apoio. Foi um sonho!", escreveu na legenda da primeira de duas publicações que fizera durante a noite de sábado. A segunda, num vídeo onde surge a fazer a icónica celebração de Cristiano Ronaldo (não a mais recente), serviu para reforçar as declarações que deu ao nosso jornal. "Uma palavra: SONHO! Quando digo que foi a melhor experiência que tive, acreditem que foi mesmo! Obrigado por todo o carinho! Melhor claque do Mundo."