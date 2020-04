For The King gratuito na Epic Games Store

A oferta desta semana da Epic Games trata-se de For The King, um RPG de estratégia que mistura o jogo de tabuleiro e o roguelike numa grande aventura entre reinos e que permite ser jogado sozinho ou em cooperação online ou local. Foi desenvolvido pela IronOak Games e publicado pela Curve Digital em abril de 2018.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder à página do jogo e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 30 de abril, For The King passa a custar 19,99€.

O jogo sucede a Just Cause 4 e Wheels of Aurelia como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 30 de abril a 7 de maio, Amnesia: The Dark Descent e Crashlands vão ser os jogos oferecidos.

Autor: Filipe Silva