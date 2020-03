For the Win: Comunicado sobre Covid-19

Diversas são as obrigações que o clube tem, e dentro delas, o dever social. Atendendo ao surto denominado de COVID-19, que à data deste PR já se encontra no nosso país, entendemos que devemos tomar algumas decisões de forma pública e partilhar com todos as informações que obtemos até ao momento.

No artigo do dia 7 de Março de 2020 pelo Diário de Notícias, podemos ler no título "Coronavírus: nove razões para não entrarmos em pânico". Deste artigo podemos retirar algumas conclusões/informações como o facto do diagnóstico do vírus, a sua sequência genética, a contenção da infeção em grupos definidos, as formas de propagação e contágio do vírus, quais os indivíduos mais afetados, a taxa de recuperação, desenvolvimentos científicos, protótipos, tratamentos a serem testados, etc.

A Direção-Geral da Saúde criou também uma "landing page" dedicada a este surto que pode ser consultado neste link, que deve ser consultado por todos os que pretendem obter mais informações e formas de prevenção e, criou, o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19).

Numa consulta a um artigo do "Time" podemos ver algumas estatísticas e uma comparação com uma gripe sazonal.

Para os que pretendem viajar ou estar a par dos números a nível mundial há uma página que compila diversos dados estatísticos para consulta pública, que pode ser consultada neste link.

Deixamos infra algumas das recomendações da Direção-Geral da Saúde e número de contacto.

Quanto ao nosso clube informamos que as seguintes medidas serão aplicadas até 6 de Abril de 2020, deixando de ser aplicadas após essa data ou revistas caso necessário:

- Eventos:

.Mantemos a calendarização e presenças programadas;

.Em caso de presença com stand reduzimos a dimensão para máximo de 27m2 de área de exposição;

.Eliminação de áreas de experimentação;

.Reforço na limpeza de equipamentos disponíveis ou de utilização do público;

.Aplicação de plano de contingência se necessidade houver;

- Staff e atletas:

.Manter uma distância de pelo menos 1m de pessoas que aparentam algum sintoma;

.Adoção do cumprimento de Wuhan (vídeo infra – não vinculativo);

.Utilização apenas dos periféricos pessoais;

.Lavagem e desinfeção frequente das mãos;

.Espirrar para lenço de papel de utilização única ou para o antebraço fletido;

.Comunicação à Direção ou Staff caso sinta algum sintoma;

.Evitar a proximidade a crianças e idosos após ida a evento público;

.Qualquer festejo entre atletas ou manifestação com público, que implique contacto (mãos/abraço, etc.) é da responsabilidade dos mesmos, devendo ser comunicado previamente ao "Team Manager" a forma como pretendem proceder (Exemplo: fim de ronda e recusa do cumprimento físico ao adversário ou colega de equipa, de forma a não ferir qualquer suscetibilidade)

Estas medidas são acima de tudo preventivas, não sendo no seu todo vinculativas, mas permitem criar ferramentas à Direção, ao Staff e aos Atletas essenciais para a não proliferação, contágio ou contração do vírus. Permitem ainda, a defesa individual de cada um dos nossos membros, evitando qualquer constrangimento, ressentimento ou ferir de qualquer suscetibilidade na relação e interação inter partes, ficando ao arbítrio de cada um a aplicação ou não das mesmas.

Não é a Direção deste clube a mais apta para responder a quaisquer questões de foro clínico-medicinal nem tão pouco epidemiológico, porém, apesar de no dia da emissão deste PR não existirem razões para qualquer alarmismo ou histeria social, temos em crer que a Comunidade (gamer e não gamer) tem um papel essencial para a contenção e não proliferação do COVID-19.