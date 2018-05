O avançado francês Griezmann voltou a deixar a comunidade Fortnite à beira da loucura. Depois de assinar dois golos no triunfo do Atlético de Madrid, por 3-0, frente ao Marselha na final da Liga Europa, o gaulês celebrou com a dança "Take the L", mostramdp ser um conhecedor profundo do popular jogo Battle Royale da Epic Games.

E este não foi caso único esta semana. O lutador de boxe Teófimo Lopez bateu Víctor Freitas e também mostrou os seus dotes de dançarino em pleno ringue.





Autor: João Seixas