Na semana passada a Epic Games anunciou que Fortnite Battle Royale está a caminho dos smartphones. E agora informou que estão abertas as inscrições para a versão iOS do popular jogo.

Basta visitar o site oficial de Fortnite e preencher o formulário para arrancar este processo de testes.

Continuar a ler

Recorde-se que uma versão para Android também está na calha, mas por enquanto aidna sem data de lançamento.

recorde-se que para jogar a versão iOS é necessário o sistema operativo iOS 11 e de um iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017 ou iPad Pro. Uma versão que conta com cross-play com PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One.