Fortnite recebe skin de Aloy

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a protagonista do conceituado Horizon Zero Dawn™ e do aguardado Horizon Forbidden West, Aloy, chega hoje ao Fortnite como a mais recente adição da série Gaming Legends. Isto significa que os jogadores de Fortnite poderão, a partir de hoje, adquirir na Loja de Itens do jogo o Bundle Aloy, que inclui vários itens de Horizon Zero Dawn™, incluindo uma skin de Aloy.

Todos os itens do Bundle Aloy estarão disponíveis individualmente, no entanto este Bundle inclui o Aloy the Skywatcher Loading Screen como um bónus adicional. Para além disto, é ainda de referir que todos os que tiverem a skin de Aloy e jogarem Fortnite na PlayStation®5, irão desbloquear o Ice Hunter Aloy Style, inspirado no outfit Banuk Ice Hunter da primeira aventura de Aloy.

Para tornar esta ocasião o mais especial possível, Michael House, da Epic Games, anunciou ainda um modo de jogo temporário chamado "Team Up! Aloy & Lara", que junta Lara Croft a Aloy a partir de amanhã, dia 16 de abril. Neste modo de jogo, os jogadores serão colocados em duplas, sendo que depois um vestirá a pele de Aloy e estará equipado apenas com o seu arco e o outro vestirá a pele de Lara e só poderá usar o seu par de Pistolas.

"Estamos muito entusiasmados com o facto de a Epic ter convidado a Aloy para jogar", disse Angie Smets, da Guerrilla Games, acrescentando que a protagonista do conceituado Horizon Zero Dawn™ será "uma excelente adição ao universo de Fortnite".

De recordar que, no âmbito da iniciativa Play At Home, a Edição Completa de Horizon Zero Dawn™ para a PlayStation®4 poderá ser descarregada na PlayStation®Store de forma gratuita, entre os próximos dias 20 de abril e 15 de maio. Aqui, numa era na qual as Máquinas vagueiam livremente e a humanidade deixou de ser a espécie dominante, uma jovem caçadora conhecida como Aloy dá início a uma viagem na qual irá desvendar o seu destino. Olhada de lado pela sua tribo desde a nascença, Aloy nunca conheceu o abraço de uma mãe nem o acolhimento de uma comunidade. A sua única companhia era Rost, o recluso imperturbável e inflexível que a criou. Rost ensinou Aloy a sobreviver a todas as adversidades físicas e a encarar todo o tipo de confortos com desdém. Mas foi incapaz de responder às perguntas que mais a inquietam: quem foram os seus pais e por que motivo a ostracizaram.