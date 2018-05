Fortnite vai receber muito em breve o primeiro veículo do jogo. Trata-se de um carrinho de compras e já está a agitar a comunidade, depois de uma indicação deixada na página de informações, logo no arranque do jogo.

Parece uma forma estranha de locomoção, mas tudo vale no frenético BattleRoyale da Epic Games.





Autor: João Seixas