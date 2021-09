Fourteen Esports anunciam o lançamento da divisão de FIFA

Os Fourteen, equipa de eSports lançada em dezembro de 2020, até hoje focada em Fortnite, anuncia agora o lançamento da divisão de FIFA, com a contratação de três dos melhores jogadores em Portugal - Troppez, Duarte Ferro e Godinho.

Fundada por Torres e Pedro Lopes, a equipa tem apresentado um crescimento notório e contínuo desde o seu lançamento, contando neste momento com uma audiência combinada superior a 1,2 milhões de seguidores, entre todos os jogadores e respetivos canais de comunicação, tornando-se assim uma das equipas mais proeminentes em Portugal.

"Com o objetivo de continuar a ser a equipa de maior relevância em Portugal, expandir para esta modalidade foi o passo natural a dar", atirou Pedro Lopes.

Em 2021, a FIFAe World Cup, o maior torneio de Esports do mundo, contou com um prizepool de 500 mil dólares em comparação ao prizepool de 20 mil em 2011 - crescimento de 25x em apenas 10 anos. Com a criação da FPF eSports em 2017, passámos a ter torneios oficiais em Portugal com prizepools superiores a 50 mil euros (i.e eLiga Portugal 2020-2021), dados que confirmam a evolução exponencial do FIFA nos eSports.



Embora num jogo diferente, os valores e objetivos dos Fourteen mantêm-se os mesmos - promover a liberdade individual e criativa dos jogadores, potenciando os seus resultados competitivos, de forma a alcançar o título de campeões nacionais durante a presente época.