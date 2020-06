FPDE lança incubadora de eSports

A Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos (FPDE) lança programa de incubação para o ecossistema português dos Esports, denominado FPDE Esports Incubator, integralmente gerido pela FPDE em colaboração com parceiros nacionais e internacionais, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos apresentados pelos membros da FPDE.





"O desenvolvimento do Desporto Eletrónico em Portugal passa pela profissionalização de todos os seus intervenientes. A FPDE está na vanguarda desse desenvolvimento e dá mais um passo concreto para apoiar Atletas, Equipas, Clubes e outras organizações" avança Reinaldo Ferreira, Vice-Presidente da FPDE e coordenador do programa. "Este programa irá apresentar várias ações com diferentes objetivos, envolvendo parcerias com entidades nacionais e internacionais", acrescenta. "A internacionalização será um dos cenários mais comuns neste programa" esclareceu Reinaldo Ferreira, "pelo que optamos pela designação internacionalmente reconhecida, em língua inglesa, sem complexos nem pretensiosismo".O programa conta, para já, com duas ações. A primeira, denominada "Go Club", destina-se a equipas portuguesas que queiram dar um passo na sua constituição como Clube e disponibiliza apoio na forma de mentoria e serviços jurídicos e legais, sem qualquer custo para as equipas participantes. A segunda, denominada "Go Global", destina-se a empresas (Clubes ou outras organizações) que pretendam iniciar ou reforçar a internacionalização da sua atividade e disponibiliza formação e consultoria durante o período de um ano, igualmente sem qualquer custo para os participantes. Todos os detalhes e critérios de elegibilidade podem ser consultados no sítio da FPDE em https://fpde.pt