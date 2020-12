FPF Christmas Challenge: Aí está a 4ª edição da competição

É já este fim de semana que decorre o FPF Christmas Challenge, a segunda competição da nova época de futebol virtual, depois da FPF Open Challenge by LG. Sábado e domingo (19 e 20 de dezembro), 32 jogadores vão disputar um prizepool de 6 mil euros e lutar pela oportunidade de ser o campeão desta emblemática competição de final de ano que já conta com 4 edições. A competição deste ano será disputada exclusivamente online devido à pandemia e vai contar com transmissão em direto na Twitch da RTP Arena, com comentários de Archarom, Bombnuker, Movemind e Syfoe. A edição do Estádio Virtual especial Christmas Challenge contará com a participação dos convidados Joga_Simples e Nuno Barateli que vão acompanhar o sorteio da fase de grupos no sábado, a partir das 14h15.

Vencedor para entrar na história

Em 2017, realizou-se o primeiro Christmas Challenge na Comic Com, no Porto, que terminou com a vitória de Godiiiinho, numa final contra TiagoAraujo10. No que diz respeito à edição de 2018, a conquista do troféu sorriu a BrunoRato, atual jogador do FC Famalicão. Na temporada passada, na edição disputada no Famalicão Extreme Gaming, foi TiagoAraujo10 a vencer a tão desejada competição. A versão 2020 do FPF Christmas Challenge conta com um prizepool de 6 mil euros, 3 mil para o vencedor e um lugar na história do futebol virtual.

Últimas vagas por apurar

Os grupos do Christmas Challenge já foram sorteados com o Pote 1 e Pote 2, sendo que durante a manhã de sábado vai decorrer o qualificador fechado para a apurar as últimas 16 vagas para a fase de grupos. Este qualificador junta os 16 eliminados dos grupos do Open Challenge by LG e os 16 melhores do qualificador aberto que contou com mais de 700 participantes. Os jogadores apurados através do qualificador fechado vão preencher o Pote 3 e 4 para finalizar o sorteio da fase de grupos do FPF Christmas Challenge.