FPF e LG juntos na dinamização do futebol virtual

A FPF eSports e a LG passam a caminhar juntos no desenvolvimento e afirmação do futebol virtual em Portugal. A empresa tecnológica é a patrocinadora oficial da FPF eSports e será o novo rosto, ou seja o ecrã oficial, de todas as competições de futebol virtual organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O compromisso entre a FPF e a LG permite a uniformização de todos os monitores utilizados nas ativações de futebol virtual com a melhor tecnologia do mercado. As condições dos atletas nacionais terão o selo de qualidade da LG, elevando assim ainda mais as condições de todos os participantes. O acordo firmado para a época 2020/2021 visa também a introdução da tecnologia OLED enquanto experiência única para jogar futebol virtual e o apoio na criação de espaços esports na Cidade do Futebol. Esta inovação, uma evolução orgânica do LED, proporcionará ambientes ímpares que continuarão a oferecer condições tecnológicas de excelência aos atletas de futebol virtual.

A primeira ativação deste acordo será o Open Challenge by LG com a presença dos melhores 32 jogadores de futebol virtual a nível nacional.

"Ao longo dos últimos anos, o gaming conheceu um crescimento sem precedentes e os praticantes da modalidade são utilizadores cada vez mais sofisticados, informados e exigentes com os equipamentos que compõem os seus setups. Reconhecendo a relevância desta área em todo o mundo, a LG tem vindo a apostar no desenvolvimento de um portefólio de produtos vasto e diversificado, capaz de responder às necessidades de velocidade, qualidade de imagem e imersão dos gamers, sejam profissionais ou amadores", afirma Hugo Jorge, Marketing Director da LG Portugal.

Raul Faria, coordenador da FPF eSports, enaltece a importância deste acordo: "É uma enorme satisfação para a FPF eSports contar com um parceiro como a LG, fundamental para melhorar as condições dos eventos, atletas e Seleção Nacional de Futebol Virtual. Temos orgulho em ter uma das melhores comunidades de futebol virtual a nível mundial e com a LG temos o parceiro certo para ter um ecrã à altura da competitividade nacional", destacou.

Os equipamentos da LG proporcionam um experiência única nos esports e um dos exemplos dessa realidade é o monitor UltraGear 27GL650, com tempo de resposta mais rápido do mercado – 1ms apenas e uma taxa de atualização de 144 Hz. A Seleção Nacional de Futebol Virtual passará a trabalhar diretamente com esta ferramenta.

As TVs OLED são compatíveis com NVIDIA G-SYNC® e contam com HDMI 2.1, tecnologias de gaming que aumentam a sensação de imersão dos jogadores e que garantem total preparação para qualquer videojogo e para consolas da nova geração.