FPF eFootball confirma presença no MEO XL Games

A E2Tech, empresa organizadora do MEO XL Games, tem o prazer de anunciar a presença da FPF eFootball na 3ª edição deste ano do MEO XL GAMES, que irá decorrer na Exponor, em Matosinhos, entre os dias 23 a 26 de novembro.

A FPF eFootball, entidade que mudou para sempre aquilo que é o cenário e competição para todos aqueles que ambicionam voos mais altos ao nível da profissionalização da modalidade, junta-se ao maior evento de videojogos e esports, com muitas atividades e emoção competitiva, que oferece o MEO XL GAMES.

"Para nós, E2TECH é um prazer, podermos contar com o espectáculo da FPF eFootball, num evento como o MEO XL Games. Presentear os nossos visitantes, com a possibilidade de participarem no Christmas Challenge com 10.000€ em prémios e em torneios que oferecem consolas PlayStation 5, é poder oferecer os melhores conteúdos a quem nos visita." Confidência Pedro Silveira, responsável pela E2Tech. Combinando a experiência da E2Tech e da FPF eFootball, , contamos com duas entidades empenhadas em oferecer uma experiência de jogo excecional para os fãs e entusiastas deste esport.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de interagir com várias equipas profissionais, os seus jogadores preferidos, entre outros convidados muitos especiais. Nesta área, para além da possibilidade de assistir à competição entre clubes, terão também a oportunidade de jogar free to play e de participar em torneios competitivos e habilitarem-se a ganhar vários prémios!

A presença da FPF eFootball no MEO XL GAMES demonstra o compromisso contínuo da organização em promover a cultura desportiva e a inovação dentro e fora da arena de jogo. A participação da FPF eFootball promete enriquecer a experiência dos participantes, proporcionando uma visão única sobre as interseções entre o mundo do futebol e a indústria de videojogos. "É com enorme satisfação que voltamos a marcar presença no MEO XL, um evento que tem proporcionado momentos históricos no futebol virtual nacional. O nosso entusiasmo é ainda maior, sendo este evento no norte do país e que marca o regresso do Christmas Challenge à Exponor, local onde foi realizada a primeira edição da prova. Além do Christmas Challenge a presença da FPF eFootball será marcada pela primeira edição feminina da prova, por torneios de comunidade e por uma autêntica arena de futebol virtual", indica o coordenador FPF eFootball, Raúl Faria.