FPF eSports e André Gomes unem forças pelo futebol virtual

O Douro Cup recebe versão de futebol virtual organizada pela FPF eSports. O internacional português, Campeão Europeu em 2016, será o embaixador do evento.

Numa parceria inédita, o Douro Cup, a Federação Portuguesa de Futebol e o embaixador André Gomes, uniram esforços e deram forma ao "FPF eSports Douro Cup By André Gomes".

Depois do sucesso obtido com os Challenges de Diogo Jota e Rúben Neves, chegou a vez do craque da Seleção Nacional e Campeão Europeu em 2016, André Gomes, acolher uma competição de futebol virtual.

Organizado pela Associação Trezentos e Sessenta, o Douro Cup é uma conceituada competição de futebol juvenil e uma experiência para todos aqueles que amam desporto e têm neste um pilar de educação, cidadania, amizade, respeito e integração social.

Dirigido a clubes, atletas e famílias de todo o mundo, a prova tem Vila Nova de Gaia como anfitriã, que recebe o futebol, a amizade e a partilha de experiências de braços abertos numa semana de celebração e convívio desportivo.

Esta iniciativa conjunta em torno do futebol virtual pretende colmatar a falta de evento físico da edição deste ano, motivada pelo surto da COVID-19, de forma a proporcionar uma experiência digital diferente a todos aqueles que tinham na agenda visitar a região do Douro para o certame de 2020.

Dividido em dois níveis competitivos, o evento vai juntar online os clubes que iriam participar na edição física, de 15 a 17 de julho, representados por um atleta virtual, sendo que o vencedor receberá como prémio a participação gratuita na próxima edição do Douro Cup, ao mesmo tempo que os finalistas desta competição interna são presenteados com um lugar no nível competitivo destinado aos craques da comunidade esports e convidados, nos dias 18 e 19 de julho.

Esta competição terá a participação de 32 atletas, que se podem qualificar da seguinte forma:

16 atletas apurados a partir do qualificador online da FPF eSports

2 atletas do qualificador interno do Douro Cup

14 atletas convidados

Sem esquecer o contexto de inclusão e responsabilidade social que caracteriza o Douro Cup, o evento vai contar com os habituais convidados, Os Resistentes do IPO do Porto, cuja presença se fará sentir através dos embaixadores do torneio, num conjunto de iniciativas ao longo dos 2 dias de transmissão (18 e 19 julho) cujo principal objetivo é angariar receitas para esta e outras iniciativas.

Os participantes competirão por um conjunto de prémios ainda a anunciar, com o vencedor a escolher a quem pretende doar toda a prize pool solidária - as doações que decorram durante todo o fim de semana revertem na totalidade para este valor de prize pool.