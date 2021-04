FPF Masters eFootball: Braga frente a K1CK no Matchweek 9

Com dez semanas de competição, o FPF Masters eFootball entra na penúltima semana competitiva, com a Matchweek 9 e grandes jogos em cartaz.

As quatro séries entram em campo na quinta-feira para disputar a terceira jornada do segundo nível na derradeira fase de acesso aos playoffs. Já na sexta-feira, dia 16 de abril, será realizada a quarta jornada.

Braga frente a K1CK em duelo na Série C

Na quinta-feira, a Série C abre a Matchweek 9 do Masters e logo com um duelo entre SC Braga frente aos K1CK de JOliveira10 e Somosnos. Nos restantes jogos da série, a FTW defronta o Sporting CP e o CD Tondela a equipa do Diogo Jota. Logo a seguir entram em campo os clubes da Série D com o destaque para o duelo entre Apogee e eFCPorto Soccersoul. A jornada 3 termina com as Séries A e B com os duelos entre Blues e Offset e Estrela da Amadora frente a TS Warrior.

Tudo para acompanhar na plataforma de gaming e esports da SIC na Twitch, canal 110 do MEO e 503 da NOS.