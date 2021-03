FPF Masters eFootball: FC Porto-TS Warrior no regresso

Depois de uma paragem devido ao FIFAe Club World Cup, está de regresso o maior espetáculo de futebol virtual do país com a terceira jornada do Masters eFootball organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.





O regresso do matchweek 3 está agendado para esta quinta-feira, a partir das 19h00, com destaque para o jogo pela liderança da Série A entre eFCPorto SoccerSoul e TS Warrior Player, do ex-benfiquista Toto Salvio. As duas equipas contam com seis pontos, os mesmos que os Offset, que defrontam a equipa do CD Feirense SAD. Ainda na quinta-feira, mas na Série B, evidencia-se o duelo entre Estoril Praia e Académica de Coimbra, com transmissão na Advnce SIC.Na sexta-feira, o FPF Masters eFootball dá palco aos jogos da Série C e D com um dos duelos mais aguardados da época: o embate entre o FC Famalicão e os K1ck, com vários jogadores já internacionais pela Seleção Nacional. Esta será uma das partidas transmitidas em direto na plataforma Advnce da SIC, juntamente com o duelo entre o Farense e Native2Empire, assim como o encontro em que os FTW que defrontam o Tourizense na disputa da liderança da Série C.O FPF Masters eFootball conta com um prizepool de 25 mil euros e 33 clubes participantes naquela que é a maior prova de futebol virtual do país.