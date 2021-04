FPF Masters eFootball: Playoffs estão definidos

Chegou ao fim a fase regular do FPF Masters eFootball. Durante dez semanas, 33 clubes disputaram o acesso aos playoffs, reservados às melhores 16 equipas da competição.

Com os resultados destas dez semanas de competição, na Série A ficaram apurados para as grandes decisões os Offset, Académica, GTZ e Boavista. TS Warrior, Gil Vicente, Estoril Praia e GKC foram os melhores classificados da Série B, enquanto SC Braga, CD Tondela, For The Win e K1ck conseguiram seguir em frente na Série C. Os Apogee Esports, eFC Porto Soccer Soul, Leões Porto Salvo e EGN passam para os playoffs na Série D.

Os melhores clubes do país vão disputar um prizepool de 25 mil euros e a conquista do troféu mais desejado da modalidade. Os playoffs vão ser disputados no dia 6 e 7 de maio na Cidade do Futebol, com transmissão na plataforma de gaming e esports da SIC, Advnce.