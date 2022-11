França bate Argentina e junta-se à Espanha na final do Mundial de streamers em Sevilha

Já são conhecidos os países que vão discutir hoje, a partir das 17 horas (16 horas em Portugal Continental), o título mundial de futebol de streamers. A França bateu este domingo a Argentina na segunda meia-final do dia, com um triunfo por 2-0, e junta-se assim à anfitriã Espanha na final da competição destinada aos influenciadores digitais que está a decorrer este fim de semana em Sevilha, no estádio Benito Villamarín.

O encontro, que poderá ser acompanhado em direto através do canal de Twitch do 'TheGrefg', promete ser 'quentinho' dentro e fora das quatro linhas, uma vez que os franceses têm estado desde o início do torneio em picardias com os adeptos que se encontram nas bancadas do estádio a assistir ao evento promovido pela Adidas.